位在土城工業區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」觀光工廠18日開幕，設有親子DIY烘培教室，由專業烘培老師帶著孩子製作點心。（許哲瑗攝）

位在土城工業區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」觀光工廠18日開幕，設有親子DIY烘培教室，由專業烘培老師帶著孩子製作點心。（許哲瑗攝）

位在土城工業區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」觀光工廠18日開幕，設有親子DIY烘培教室，由專業烘培老師帶著孩子製作點心。（許哲瑗攝）

位在土城工業區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」觀光工廠18日開幕，設有親子DIY烘培教室，由專業烘培老師帶著孩子製作點心。（許哲瑗攝）

位在土城工業區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」觀光工廠18日開幕，設有親子DIY烘培教室，由專業烘培老師帶著孩子製作點心。（許哲瑗攝）

新北市副市長吳明機、經濟部工業局局長呂正華今到場揭牌。（許哲瑗攝）

新北市副市長吳明機表示，目前新北市共25家觀光工廠及產業文化館。（許哲瑗攝）

位在土城工業區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」觀光工廠18日開幕，全館以北歐風格設計，不僅有親子DIY烘培教室，每個牆面和角落都藏著關於丹麥麵包源起、製作的小遊戲和巧思，更首度引進360度頭戴VR體驗，讓遊客彷彿置身麵包工廠，近距離接觸生產線上的蛋糕與麵包，適合闔家同樂。

新北市副市長吳明機、經濟部工業局局長呂正華今到場揭牌，為啟用典禮送上祝福，並穿戴廚師帽、廚師裙擔任一日烘培師，與孩子DIY製作創意巧克力丹麥麵包，最後鋪上帶著笑臉的鳳梨娃娃，經烘烤、裝飾後，一盤盤香氣濃郁的麵包出爐，讓人食指大動。

吳明機說，新北市共25家觀光工廠及產業文化館，今年透過產業觀光輔導轉型計畫，遴選出卡滋爆米花及快車肉乾等廠商，輔導有特色的工廠朝向文創、品牌推廣發展，以服務業的型態經營工廠外，也賦予產業文化內涵，提升品牌價值，再創事業另一波高峰，讓新北市從傳統工業都市，蛻變成產業觀光資源豐富的城市。

歐立食品董事長高銘裕致詞表示，觀光產業最怕非假日的淡季時段，以「聖瑪莉」試營運2個月狀況來說，除了假日人潮熱絡，目前預約已排到11月、12月底，非假日也可配合幼兒園、國小包團參訪，除了提供烘焙的觀光服務及體驗設施外，更創造在地就業機會及商機。

經發局補充，聖瑪莉企業斥資超過5億元，在土城打造2千多坪的企業總部及觀光工廠，全館以北歐風格設計，設有麵包造景牆、互動桿麵棍拍照區，供遊客打卡拍照，VR製程區提供遊客360度實景影片，讓遊客彷彿身歷其境，近距離接觸產線上的蛋糕與麵包，餐飲區提供新鮮出爐、職人手作的麵包甜點，為整趟烘焙師體驗之旅留下完美結尾。

此外經發局表示，10月28日至11月1日間，消費滿200元即贈8折券4張，搭乘捷運板南線至頂埔站步行即可抵達，內部設施以親子友善為核心，是假日親子輕旅行的好去處。

(中時 )