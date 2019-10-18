國民黨籍桃園市議員劉安祺（左二）服務處被槍擊，國民黨團書記長梁為超（（右二）、執行長徐玉樹（左一）市議員周玉琴（右一）、呂淑真（右三）的人特地請吃豬腳麵線「壓驚」。（國民黨團提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市議員服務處不到3周，連續遭開槍！國民黨桃園市議員劉茂群、劉安祺服務處接連受驚，黨團痛批為民喉舌的民代人身安全遭到嚴重威脅，桃園治安敗壞亮紅燈太過離譜，要求警方限期查明犯案動機、釐清真相，如果再發生類似槍擊案件，局長陳國進應立即下台負責。

黨團書記長梁為超說，剛開始是「村長」詹江村在網路上被恐嚇「用槍打爆頭」「斷手斷腳像砍甘庶」一樣，接著是10月1日劉茂群服務處被開槍，還有17日劉安祺服務處被開槍事件。

國民黨團18日中午特地請劉安祺到黨團吃豬腳麵線「壓驚」，回想槍擊案發生的剎那間，劉安祺仍心有餘悸，他說當時他剛回服務處，彎腰正要為手機充電才發現窗戶一個彈孔，想到子彈可能與他擦身而過，還可能攝到他的太陽穴，不禁頭皮、手腳發麻時，只聽到「碰」的一聲巨響，服務處外玻璃應聲碎裂，桌面噴滿玻璃碎片，走過去查看，。

劉安祺說，他自認沒有得罪人，沒有與人吵架，亦無出入不良場所，地方上也與人為善，他懷疑幕後有人教唆犯案，住在南部的媽媽非常擔心，打電話來關心。

梁為超、徐玉樹抨擊，國民黨議員接二連三發生被恐嚇以及服務處被開槍事件，桃園市的治安已經敗壞到這種程度，難道桃園已經淪為「黑道治國」嗎？他認為，不管是劉茂群或劉安祺，歹徒犯案似乎有「針對性」，動機不單純，要求警方正視民代的人身及居家安全，並限期查明歹徒真正犯案動機，釐清真相，給問政的民代一個交代，如果再發生類似案件，警察局長陳國進應為此下台負責。

(中時 )