國民黨總統參選人韓國瑜近日主張，若當選將廢除「一例一休」，其國政顧問團更批實施「一例一休」後，勞工工時並未減少。對此，勞動部今（18）日澄清，「週休二日」新制實施後，我國勞工的實際工時已逐步縮減，若廢除新制回到每週上班6天的情況，恐非多數勞工朋友所樂見。

勞動部表示，「週休二日」新制實施後，「全時就業者」每週經常性工時已由2016年的43.3小時，降為2018年的42.2小時，且明顯低於鄰近的日本44.3小時與韓國45.7小時；若由經濟合作暨發展組織（OECD）的「受僱者工時過長比率」（每週經常性工時達50小時以上）來看，2016年我國為8％，2017年再下降為5.9％。

勞動部表示，「週休二日」新制除全面落實週休二日，也適度照顧勞工的加班需求及企業經營的彈性；相關制度的變革，牽動勞方的權益與資方的需求，必須非常審慎的評估，不應在沒有任何政策主張的情況下，就草率喊出廢除。

(中時 )