台灣史前文化博物館南科考古館19日開幕，除了免費入館，更安排熱鬧表演、市集，考古館也貼心整理交通資訊，供開車及坐公車或火車來訪的遊客參考，保安警察第二總隊南科分隊表示，當天在六大路口加強交通疏導，也請民眾遵守交通規則，違停將依法開單。

南科考古館表示，因應民眾搭乘台鐵至「南科火車站」接駁需求，南科考古館於開館活動期間，設置免費接駁專車接送來訪參觀民眾，分別於南科火車站及南科考古館park17等巴士站牌設置免費接駁專車。

南科火車站接駁時間為上午9點30分至下午4點30分，南科考古館接駁時間為中午12點至下午5點30分，每30分鐘會有一班接駁專車。南科考古館正式開館後，來訪參觀民眾於平日或例假日均可至「南科火車站」，轉乘科技部南部科學工業園區管理局免費巡迴巴士，並於park17站下車，即可抵達南科考古館。

自行開車民眾，南科考古館西側設置有行政服務區地下停車場，南科考古館北側設置有行政服務區(東)平面停車場，若前述停車場都滿載，工作人員會將車輛就近疏導往設置於南科二路的立體停車場、西拉雅廣場停車場及廣停四面停車場。附近共有7大停車區，有1600多個汽車停車位，1200多個機車停車位。

南科考古館收費方式為全票80元、團體票60元、優待票50元，65歲以上長者、未滿6歲兒童、身障者及陪同人士、持志願服務榮譽卡夥伴為免費入館。此外，台南市民4月30日以前免費入場，10月30日以前享入館優待票50元優惠。

(中時 )