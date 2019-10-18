4月在微風信義47樓盛大開幕的紐約餐廳品牌「Chefs Club Taipei」，以邀來世界各地名廚輪流客座來餐廳的模式，為賓客獻上不同的期間限定餐點。今秋迎來在廚界少見的女雙主廚Aisha Ibrahim及Samantha Beaird，首度來台展開為期6周客座，即日起至11月20日間，饕客可一嘗被「全球50最佳餐廳」譽為「後起之秀」的名廚，帶來令人耳目一新的創意料理。

「Chefs Club Taipei」邀來知名主廚Aisha Ibrahim（右）及副主廚Samantha Beaird展開為期6周的客座。（Chefs Club Taipei提供）

美籍亞裔主廚Aisha年僅33歲，已有「星光閃閃」的亮麗資歷，在加州取得烹飪藝術學士畢業後便被延攬至舊金山的米其林2星餐廳Aqua，24歲拿下主廚頭銜，而後赴東京蟬聯多年米其林3星的餐廳「龍吟」舉辦客座時，深受懷石料理以推崇食材原味和時令感的精神影響，也讓她的料理開始有了融合中西的新面向。

醃漬土魠魚，鰹魚，屏東醬油，大頭菜。（何書青攝）

她回到加州後在「美國當代天廚」David Kinch當時為2星餐廳的「Manresa」掌廚，並成為行政主廚，而該餐廳在2014年不幸遭逢大火，Aisha在餐廳重建開幕那年，帶領蟬聯9年2星的「Manresa」，首次奪下最高榮耀3星，也就此打響她的名號。

筊白筍，花蓮糙米麴。（何書青攝）

Aisha不喜歡被定義料理類型的個性，反倒發展出其獨樹一格的多元風格，她形容自己的菜色以「乾淨、健康、品質和季節性」為核心理念，其餘不願因受歸類而拘束，在她的餐廳，連米麴、味增都從原料自己製作以求品質，也是這樣的堅持，她和擅長甜點及醬漬物研發的副主廚Samantha，這次來台在短短幾天親自視察多個市場、網羅當令好食材，並對台灣農作物的甜度、口感和品質感到驚艷，將以逾90%比例的在地食材打造新菜單，海鮮及肉品類有像是馬頭魚、澎湖嘉鱲魚、台灣赤嘴蛤、屏東乳鴿、鮑魚，而農作物則將晚香玉筍、菱角、山蘇等入菜。

Aisha與Samantha明年初將在泰國曼谷開設首家餐廳「Axis」，這次客座餐點和餐具上也特地融入許多泰式元素，讓饕客體驗富多樣文化的饗宴。特別的是，這次也請來侍茶師為套餐設計出5款御茶，打造更有「亞洲文化感」的餐飲體驗；此外，更保留菜單品項更動的空間，讓賓客有驚喜感。

Chef Aisha Ibrahim & Samantha Beaird客座套餐即日起至11月20日登場，午間6道式套餐每位1600元，晚間12道式套餐每位3800元。若想搭佐餐茶，5杯1750元；搭配餐酒則是5杯3500元（不含在套餐內）。

官田菱角，台灣九孔鮑魚，香油，烏醋。（Chefs Club Taipei提供）

土鍋悶台灣德穗米，茶香豬頰肉，醃漬季節蔬菜。（Chefs Club Taipei提供）

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