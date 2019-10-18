萬里國小校長莊朝欽與奪得「創意風力車競賽」冠軍的文林國小師生合影紀念。(張睿廷攝)

新北市教育局為培養學童對再生能源永續利用觀念，於18日上午在萬里國小舉辦「創意風力車競賽」，邀請北北基國小106隊、300多位師生參與，師生們發揮團隊創意、集思廣益，將回收的空瓶、利樂包等回收資源再利用，組裝成風力車相互較勁，校方希望藉由寓教於樂方式，讓學童了解正確的環保觀念。

今年「創意風力車競賽」，分為一般組82隊、潛能組25隊，共3項關卡「跑距離」、「堆骨牌」、「障礙賽」，小選手們需於現場製作風力車，除比風力車行走距離，也比穩定度，3關總積分最高者得勝，同學們為了拿冠軍，無不卯足全力，現場氣氛熱鬧非凡。

萬里國小總務主任許慶雄指出，「創意風力車競賽」邁入第6年，剛開始只是在新北市試辦，由於迴響熱烈，去年將範圍擴大至北北基，今年更吸引約40所學校、106隊、300多位師生參加，賽事提供孩子多元展能的機會。

小選手表示，大家為了參加比賽，花費許多心力，同學、指導老師會利用假日抽空討論，集思廣益，製作出動力最佳的風力車，這種團隊競賽的模式，也讓同學間的牽絆更加緊密。

教育局工程及環境教育科長李幼安強調，為減緩氣候變遷對全球的衝擊，新北市預計108年底將所有校園，全面更換成節能燈具，並積極辦理能源教育相關多元競賽，為新北市能源減碳教育加分。

(中時 )