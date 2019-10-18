新竹榮家已故員工子女毛奕捷（右三）18日再捐贈1輛復康巴士予榮家。（新竹榮家提供／陳育賢新竹傳真）

繼捐出100萬元予榮民榮眷基金會，創下退輔會所屬員工眷屬大筆捐款首例之後，新竹榮家已故員工子女毛奕捷18日再捐贈1輛復康巴士予榮家，希望能嘉惠更多的榮民及眷屬，榮家住民長輩則是無不豎起大姆指稱讚。

新竹榮家指出，毛奕捷已過世的母親毛力女士，早年在退輔會安置下於新竹榮家獲得工友工作，其因獨立撫養2名未成年女兒，生活相當清苦，但靠著榮家微薄的薪俸，養活了1家3口，更一路扶持兩位愛女攀上求學及事業頂峰。

毛奕捷現為美國知名大學財經雙碩士學位及博士班候選人，同時也是國內某頗具規模資產物業管理公司執行長。

毛奕捷表示，因為母親工作的關係，她從小就很熟悉榮家，看到伯伯們，就會想到媽媽， 母親從小就教育她和妹妹，人存在的價值不在於有多少的財富，而是能盡己所能貢獻所長，她感謝榮家給她這個感恩回饋的機會，希望這輛全新的復康巴士能夠減輕長輩們往返醫院的舟車之勞，提升整體安全性與舒適性。

榮家主任陳桂美表示，目前住民長輩平均年齡超過83歲，接送長輩往來醫院的復康專車出勤頻繁，每月超過100次，車輛的耗損程度極大，這輛全新的復康巴士加入可謂及時雨，榮家上下都非常感謝毛奕捷的大愛善舉。

(中時 )