莊永明為世居大稻埕的台灣文史學家，被公認是蒐集台灣史料最豐富的少數人。（摘自莊永明臉書）

台灣新文化運動紀念館歡慶「新文化運動月」壓軸活動為「本島音樂祭」，共計有3場演出。其中，10月20日於市定古蹟大稻埕莊協發舉辦《薰著茶香的歌聲》，表現出「歌謠」在大稻埕有不可或缺的重要地位。

10月20日的活動將由大稻埕莊協發店主台灣文史專家莊永明開場說書，闡述歌謠的故事，並邀請金澎、李靜美、洪小喬、許景淳等實力歌手，演唱《思想枝》、《孤戀花》、《四季紅》《思慕的人》等臺灣經典歌謠，在河岸邊的古蹟中聆賞，除了感官享受以外，更是深具歷史意涵。

莊永明為世居大稻埕的台灣文史學家，被公認是蒐集台灣史料最豐富的少數人，也因其有系統整理臺灣歌謠與俗諺語，天下雜誌在1998年將莊永明選為「影響200，跨越2000」的台灣人物，對「歌謠」具有重要性。

而「莊協發」是台北第1處被指定為古蹟的雜貨店，位於貴德街與西寧北路46巷交口，在莊永明的修復維護下，至今仍保存陽台、天井、竹節式落水管與墊高騎樓等建築風格，窗門板依然使用著可拆卸式的木板牆，是千秋街店屋最使人難忘的特色。

另外，本島音樂祭還有2場音樂會活動，分別是10月19日邀請「台客電力公司」與壓軸主秀「旺福」等知名獲獎獨立樂團，於大稻埕碼頭登場搖滾登場及10月26日由古典吉他演奏家方銘健及知名聲樂家陳明虔組成的2重奏和台北大都會管弦樂團在大稻埕公園擔綱演出《永樂町愛情故事》。

(中時 )