墨西哥北部Culiancan市爆發激烈衝突。此次衝突是因綽號為「矮子」(「El Chapo」)的墨西哥大毒梟華金•古茲曼之子維迪歐（Ovidio Guzman）被捕所引發當地毒梟報復事件。從衝突現場錄影顯示，武裝人員用重型武器射擊當地警察，車輛、屍體和燃燒的路障散落大街。

販毒集團和警方互相攻擊，連路上的車輛都未能倖免。（路透）

墨西哥當局作出決定，為保證當地居民的人生安全、避免暴力行動進一步擴散，緊急釋放華金•古茲曼之子。英國廣播公司（BBC）報導，墨西哥安全部長阿方索•杜拉佐（Alfonso Durazo）表示，「為了維護警隊人員的安全並使城市恢復平靜，我們決定釋放先前被捕的古茲曼先生。」

警方和販毒集團持續衝突，但墨西哥警方憂慮衝突擴大，最後做出讓步。將墨西哥大毒梟華金•古茲曼之子維迪歐釋放。圖為在駁火中喪生的販毒集團人員。（路透）

綽號「矮子」的父親古斯曼統領勢力強大的墨西哥錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)，而他的兒子維迪歐在父親被捕後，在墨西哥錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)扮演了重要角色。而外界稱 ，該集團是「世界上最大、最多產的販毒組織」，而且是美國最大的毒品供應商。2009年古茲曼還登上了《福布斯》雜誌的世界富人排行榜。古茲曼的淨資產估計接近十億美元，是歷史上最富有的毒梟之一。

警方和毒梟對峙衝突，腥風血雨。人人自危！（路透）

(中時 )