墨西哥北部Culiancan市爆發激烈衝突。此次衝突是因綽號為「矮子」(「El Chapo」)的墨西哥大毒梟華金•古茲曼之子維迪歐（Ovidio Guzman）被捕所引發當地毒梟報復事件。從衝突現場錄影顯示，武裝人員用重型武器射擊當地警察，車輛、屍體和燃燒的路障散落大街。
墨西哥當局作出決定，為保證當地居民的人生安全、避免暴力行動進一步擴散，緊急釋放華金•古茲曼之子。英國廣播公司（BBC）報導，墨西哥安全部長阿方索•杜拉佐（Alfonso Durazo）表示，「為了維護警隊人員的安全並使城市恢復平靜，我們決定釋放先前被捕的古茲曼先生。」
綽號「矮子」的父親古斯曼統領勢力強大的墨西哥錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)，而他的兒子維迪歐在父親被捕後，在墨西哥錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)扮演了重要角色。而外界稱 ，該集團是「世界上最大、最多產的販毒組織」，而且是美國最大的毒品供應商。2009年古茲曼還登上了《福布斯》雜誌的世界富人排行榜。古茲曼的淨資產估計接近十億美元，是歷史上最富有的毒梟之一。
(中時 )
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