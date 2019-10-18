嘉義市興安國小小朋友體驗搭公車。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市政府鼓勵民眾搭公車取代自駕，結合景點導覽及遊戲，留存搭公車的回憶，以期提高大眾運輸工具使用率，邀來國小學童、里民試搭公車遊覽市區各處觀光景點，公車1路、66路、7路等3條市區公車，持電子票證免費搭。

市府交通處表示，交通處推出2項活動，設計有關公車及道安的互動遊戲，提供學童認識並記住公車及道安，也舉辦公車繪畫活動，還有深度的公車體驗活動，里民搭公車遊覽檜意森活村、嘉義製材所、獄政博物館、城隍廟等景點。

市府交通處表示，目前辦理7場學生活動有245人參與，8場里長體驗動有約200人參加，學校或各里想體驗也歡迎洽詢。

交通處交通行政科長張瓊璽說，為鼓勵民眾多搭公車，今年春節、春假、春遊、暑假及秋冬遊共5波免費搭公車活動及學校、里民體驗搭公車，帶動公車運量成長，市區公車3條路線自今年1月至9月底搭乘總人數為11萬7611人次，比去年同期66萬828人次增加76％。

市府持續推動市區公車持電子票證免費乘車遊，公車1路、66路、7路即日起至今年12月31日止，持悠遊卡、一卡通等電子票證可免費搭乘。

(中時 )