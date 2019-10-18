范逸臣常出其不意搞笑，被曹佑寧封為隱藏版綜藝一哥。（創映電影、量能影業提供）

電影《叱吒風雲》最近釋出「叱吒瘋特搜」系列幕後花絮短片，曝光演員在片場拍戲之餘的生活片段。今天推出的短片中，主角曹佑寧、范逸臣、高英軒在片場曬日光浴、拍雜誌等「不務正業」的畫面笑翻網友。

曹佑寧表示，與范逸臣合作後，打破過去對范逸臣的既定印象：「范哥平常感覺是活在自己的世界，他有時候很安靜，可能是在思考一些演出的方法，但有時候又突然搞笑，可能是天生的幽默感，是隱藏版的綜藝一哥，偶爾會表現出內心幽默的一面，像是在賽車場等拍戲的時候，他突然在車道上曬日光浴、幫大家測地面溫度，最後還揪我跟英軒哥一起假拍雜誌，讓片場氣氛很歡樂，打破我對他以往安靜的印象。」

片中，曹佑寧、范逸臣、高英軒分別飾演3名個性完全不同的賽車手，戲裡有競爭、友誼，也有傳承的意義。曹佑寧認為自己的角色與導演陳奕先有些相似處，且他觀察到劇中每個角色都與導演的親身經歷有關，因此他除了會積極觀察每個角色外，也會觀察導演的動作、表情並採納到自己的表演中。

范逸臣也對曹佑寧的表現印象深刻：「雖然是第一次跟小曹合作，但我們彼此互動很自然，有時候也會像戲裡角色的概念去指導他。我也會觀察他的表演，不論是對角色的塑造、或是情緒戲，個人覺得滿有可期待性，張力也是很足夠的。」

預計今年上映的電影《叱吒風雲》總預算斥資超過3億，由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，陳奕先執導，並邀昆淩、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演。故事描述賽車模擬器冠軍杜傑克（曹佑寧飾）為暗戀已久的女神呂莉莉（昆淩飾）挑戰從未接觸過的真實賽車，車王李一飛（范逸臣飾）認為他毫無賽道經驗，只個愛玩遊戲的宅男，對他嗤之以鼻，卻沒想到不被看好的杜傑克竟然有意想不到的表現。

(旺報 )