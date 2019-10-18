立榮航空長期深耕福建旅遊市場，自2009年推出的【全閩小三通】團體旅遊產品後，廣受旅客好評，為慶祝「全閩小三通」屆滿十年，本次特別推出全新的小三通旅遊產品—「廈一站 最美時光。東山島」～水上皇宮、土樓之王5日遊，每人優惠價13,900起，產品一上市即獲得熱烈迴響。

全閩小三通「廈一站 最美時光。東山島」產品，旅客可自由選擇從台北、台中或高雄出發，產品內容包含機票、地面交通、住宿及餐食等，並安排住宿東山及漳州各兩晚，漳州兩晚皆升等五星級飯店，若入住漳州佰翔圓山溫泉酒店，再加贈泡湯服務，餐食依據「靠山吃山、靠海吃海」的特色安排，東山島安排漁家餐，走進土樓品客家酒釀風味，漳州推薦閩南風味，讓您遍嚐道地美食。

行程帶您遊覽當地熱門景點，走入位於福建省廈門和廣東省汕頭之間的「東山島」，其海灣遼闊、綠樹成蔭，極具南國濱海風光特色，島上風動石、馬鑾灣更是值得一遊的景點。

有「閩南的周莊」美譽的埭美古村，更是不容錯過的景點，從空中俯瞰蜿蜒的河道就像一條銀龍盤踞在古村落，是閩南的水上皇宮。

福建土樓早已列入世界文化遺產，永定區是福建省土樓最多的一區，合計有兩萬三千多座土樓，其中「承啟樓」因歷時半個世紀興建，規模最大，有「福建土樓王」的美稱，為深受遊客喜愛的高人氣景點；「金豐釀酒觀光工廠」沿襲客家小潭釀造傳統，傳承千年不變的客家酒香記憶，也讓遊客流連忘返。

立榮航空是國內航線飛航網絡最綿密、班次最密集的航空公司，每周有超過350個航班往返金門，搭配便捷快速的金-廈船班抵達廈門，讓旅客可一次暢遊金門、廈門、漳州等知名景點。有關全閩小三通「廈一站 最美時光。

東山島」水上皇宮、土樓之王5日旅遊產品，全省各大旅行社資訊有【北區】長汎(02)2513-5679／五福(02)2547-1155／百威(02)2772-3388／喜鴻(02)2511-8855／易飛網國際(02)7725-0800分機4／育昇國際(02)2504-5885／驫馬(02)2507-4878

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