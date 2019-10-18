蔡英文強調「選錯人，台灣人會怨嘆；選對人，台灣人在國際上才能備受尊重」。（袁庭堯攝）

總統蔡英文高雄拜廟行馬不停蹄，18日下午前往「五甲協善心德堂」。蔡英文強調，處在外交的高壓下，她是唯一挺得住壓力、守住台灣的主權的領導者，2020年一定要再給她四年的機會，替台灣結交更多友好國家。

蔡英文強調，現任政府相當有魄力及效率，不但成功將芭樂外銷至美國，就連豬肉外銷也將解禁。蔡英文表示，早上才打電話農委會主委陳吉仲，了解芭樂在2009年就因為檢疫衛生問題無法銷往美國，如今克服困難、成功打開主要市場的農業出口機會，芭樂終於可以銷往美國，高雄芭樂農一定也能賺大錢。另外，口蹄疫問題困擾台灣20多年，今年終於將口蹄疫斷絕，明年又能恢復豬肉出口。

蔡英文說，厲害又會做事的政府，應該要再給它四年。她也保證，未來四年一定能推動更多的建設，經濟一定會更好，產業也能蓬勃發展。

面對台灣在國際情勢上的現況，蔡英文強調，她是唯一挺得住壓力、守住台灣的主權的領導者，所以2020選舉應該要選出能守住台灣主權、民主自由、台灣人尊嚴的總統。

「選錯人，台灣人會怨嘆；選對人，台灣人在國際上才能備受尊重。」蔡英文指出，數年來政府努力經營外交，與美、日、澳、亞等國家關係良好，也獲得許多支持。未來會繼續結交更多盟國、守護台灣。

蔡英文現場也替同黨立委候選人、政黨拉票，呼籲大家明年總統、立委、不分區政黨票都投給民進黨。

(中時 )