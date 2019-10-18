南韓女神宋慧喬（喬妹）6月底宣布離婚宋仲基後，她原定在昨要首見韓國媒體，不過因哀悼韓星雪莉辭世噩耗，最後取消公開活動，而喬妹事後則如期出席品牌非公開晚會，照片也陸續在今（18日）曝光，喬妹露出甜笑，不過她看起來又瘦了不少。

照片中，宋慧喬身穿一襲開深U黑色連身裙，微露酥胸和美背亮相，雖然喬妹明顯瘦了許多，不過頂著黑直髮的宋慧喬招牌清純氣質依舊，她不論是面對鏡頭或是私下與賓客互動都露出淡淡笑容，模樣美翻，恢復單身的宋慧喬狀態相當不錯。

(中時電子報)