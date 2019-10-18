臉書Facebook先前曾經多年嘗試進入大陸市場，北京當局卻一直沒有答應。據香港《星島日報》報導，臉書CEO祖克伯美東時間周四（17日）赴華府喬治城大學演講時，抨擊大陸的言論審查，「他們應該永遠不會讓我們進入。」

臉書最近兩年因為假新聞、私隱危機等許多問題備受各界批評，臉書CEO祖克伯在華府喬治城大學演講時大力反擊，強調臉書致力維護言論自由這個美國的一貫價值，他又批評手機應用程式抖音海外版「TikTok」審查與政治示威有關的內容。

他在演講中高舉言論自由，抨擊中國的言論審查，提及抖音配合北京政府的審查，過濾有關香港示威活動的影片，反問：「這是我們要的網路嗎？」，他又透露旗下的Facebook、Instagram、WhatsApp等社群平台，現在未在中國營運，是因為中國政府禁止特定內容。

Facebook先前曾經多年嘗試進入中國市場都沒有成功。祖克伯說：「他們應該永遠不會讓我們進入。」

外界近來要求FB應該加強管控發表在其上的訊息，祖克伯格對此斷然拒絕。《金融時報》說，祖克伯自認FB不對政治人物的廣告或貼文進行事實查證，是言論自由的捍衛者。

上個月FB發表的一項政策引發強烈反對，儘管FB已有查證可能是假新聞或不實內容的機制，該公司仍宣布將政治人物排除在審查機制之外，他們刊載於FB的廣告和內容不必經過第三方的事實查證。祖克伯說，他考慮過FB是不是乾脆完全禁止政治廣告，後來認定不該這麼做。

抖音海外版「TikTok」回應批評，否認審查內容，又稱TikTok不受外國政府影響。據悉，TikTok今年首季成了全球下載次數排名第3的非遊戲類軟件，僅次於WhatsApp和Facebook Messenger。

(中時 )