中國空軍航空開放日 各類裝備齊亮相 大飽眼福

昨天中共空軍為慶祝成立70周年在吉林長春舉行航空開放活動，其中最受矚目的殲-20隱形戰機再次以打開彈倉方式展示內部設置變更，尤其是旋轉式伸縮導彈掛架可以在伸出後關閉側彈倉，避免導彈焰火傷及機身隱身塗層與彈倉內部，解除了外界對於機腹外側霹靂-10空對空導彈外掛操作上的疑慮。

據《新浪軍事》報導，這次的中共空軍開放日有多支空軍飛行表演隊和數種現役主力飛機亮相，包括多款中共空軍現役的先進戰機。殲-20戰機則以雙機編隊參加此次飛行表演，表演持續了約5分鐘，期間展示多項常規表演動作，殲-20在這次表演中又一次打開了彈倉，向大眾展示了其武器掛載能力。

展示飛行中的殲-20將機腹外掛的霹靂-10導彈與掛架全部收入側彈倉內。（圖／新浪軍事）

報導說，不同於上回在珠海航展打開機腹下主彈倉，此次殲-20打開的是側彈倉，由於其側彈倉採用獨特的旋轉式伸縮結構的導彈掛架，在導彈掛架伸出去之後可以關閉側翼彈倉，於是形成了飛行中的殲-20關閉彈倉，但霹靂-10空對空導彈卻暴露在外的景象。

報導認為，而由於殲-20關閉側彈艙之後，導彈掛架間的縫隙非常小，在作戰時發射導彈後就能快速打開彈倉將掛架收回來，以避免在導彈發射時對機體隱身性能的破壞，同時也避免導彈尾部噴出的火焰傷及彈倉內部，其整體設計要比美國F-22的側彈艙更加優秀。

值得一提的是，報導指出，近日央視一檔節目中，曾出現了機腹下主彈艙掛載6枚霹靂-10導彈的殲-20的模型，再加上側彈艙內的2枚，顯示殲-20的空對空導彈載彈數量最大可達8枚，證明其導彈掛載能力仍有擴增潛力。而隨著共軍空對空導彈小型化技術的日趨成熟，未來殲-20主彈倉可能會往掛載6枚甚至數量更多的霹靂-15遠端空對空導彈方向發展，讓它的空戰能力更上新台階。

(中時電子報)