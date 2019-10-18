「政」經八百的政府單位，活潑創意不輸民間業者，台中市民政局搭上開箱文風潮，連結與民眾最近的距離，替代役男發揮創意，以逐格影片搭配烏克麗麗輕鬆的節拍，動態呈現民政局業務，局長吳世瑋也參與，還很入戲的拉起看板小朋友的手，成為開箱文亮點，一目瞭然的開箱文，也有如民政局使用說明書。

民政局業務與市民的生活息息相關，從出生、結婚、入籍到走完人生最後一程，民政局都陪伴民眾，見證生命記錄的重要時刻。

民眾一看到開箱文，驚呼「哇！無所不包的民政局！」包括守望相助隊巡邏車、戶口名簿和身分證、環保禮砲車、空品旗、祭孔佾生、聯合婚禮及象徵樹葬的小盆栽，民政局是市民的好朋友。

民政局表示，開箱影片是民政局替代役男們腦力激盪下完成的作品，從構圖、道具選擇收集、人物角色設計、地點、拍攝方法、修圖、動圖組合、音樂搭配等等，都是由役男一手包辦；民政局團隊協助尋找場地以及推薦配合拍攝的里長、守望相助隊員人選，吳世瑋全心全力投入拍攝，勉勵同仁們的認真與努力。

執行該專案的替代役男說，民政局給予役男們執行專案的機會，更難得的是來自不同專業背景的役男們能一起合作，順利完成這個作品，珍惜難得的工作經驗，希望對未來回到社會上工作有很大的幫助。

開箱影片中，首先以文字「呱呱落地、戶政相隨、低碳寺廟、敬天祭孔、快樂入伍、暖心退役、永結同心、愛無國界、深耕村里、生根台中、環保自然葬、福祿留子孫、鄰鄰有守望 村里有保障」敘述民政局業務。

接續出現的「民政局使用說明書」則標示道具跟人物名稱，在輕鬆的烏克麗麗音樂節拍下，守望相助隊巡邏車、民政局長、幸福市民阿嬤、Q妹、戶口名簿、身分證、環保禮砲車、空品旗、祭孔佾生、禮生、成年禮立體書、入伍徵集令、替代役男。

此外，還有入營迷彩手錶、退伍令、聯合婚禮看板、新住民婚禮海報、拿著花束的新郎、山海屯城特色看板、手持大聲公的里長、象徵樹葬的小盆栽、象徵海葬的水盆蘭花瓣以及守望相助隊長依序入場，最後帶出「民政懂您 伴您一生」的結語，讓民眾看得意猶未盡，輕鬆了解民政業務。

(中時 )