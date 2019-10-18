資深媒體人彭文正日前在節目中對總統蔡英文、LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏下24小時通牒，稱蔡、施不道歉，不承認造假的話，論文門將鋪天蓋地的登上國際舞台。彭文正昨晚表示，很多人要他在台灣提告，但他對台灣的司法「完全沒有信心」。論文門這件事，會在英國法庭由英國公民，跟台灣完全沒有淵源的英國人去當原告。

資深媒體人彭文正日前在《政經關不了》對蔡英文、LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏，下最後通牒，論文門已被國際媒體高度關注。

彭文正昨天在節目表示，不要用台灣人「法院是民進黨或國民黨開的」，總之法院是自己人開的，法院總有可以疏通的，可以叫的動的法官，來思考在國際上面發生的醜聞。在高鐵上不小心撿到300萬，在飛機上不小心撿到上千萬的菸，這些事怎麼都沒事?到現在只聞樓梯響，不見人下來。他問，到底台灣司法出了什麼問題?

彭文正表示，很多人叫他要在台灣趕快告啊!「我說我對台灣的司法完全沒有信心」，這件事就會在英國法庭，英國公民，完全跟台灣沒有淵源的英國人，他們會去當原告，走完這個全世界矚目的事件。

彭文正也舉之前美國發生的學術醜聞事件為例。之前美國驚傳爆發史上最大規模的大學入學舞弊案，耶魯、史丹佛都中招。包括知名美劇「慾望師奶」（Desperate Housewives）、「俏皮老爸天才娃」（Full House）演員、企業家、時尚設計師等多位名人都涉案，聯邦檢察官起訴50人，而起訴內容隨之曝光，公開這些有錢爸媽透過兩大途徑送孩子入讀名校，手法宛如電影情節。

彭文正舉此事為例，這些美國名人用造假方式讓子女進入美國長春藤名校，耶魯、史丹佛、南加大都在內，不要以為LSE是名校就不會出事。

(中時電子報)