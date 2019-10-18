3D列印技術應用廣泛，已成為醫療應用技術重要一環，「中亞聯大3D列印研究中心」結合跨領域醫師經驗，成功開發出以膠原蛋白為基底製作的「人工真皮」並取得創新專利，能提高糖尿病、燒燙傷患者的外傷醫療品質，榮獲第16屆國家新創獎。

這項研究跨領域結合亞洲大學生物資訊與醫學工程學系、中國醫藥大學附設醫院整形外科及3D列印醫療研究中心等多位醫師，計畫主持人沈育芳指出，皮膚若受到輕微傷害，通常可藉由身體自行產生膠原蛋白、纖維蛋白自行修復，但若傷口面積太大，則必須進行植皮。

此外，因病變、癌症或燒燙傷造成的真皮、皮瓣喪失與損傷，使得醫療界對皮膚替代品的需求增加，但目前台灣使用的人工真皮多仰賴進口，其主要材質為膠原蛋白及矽膠。

亞洲大學3D列印醫療研究中心副主任陳怡文表示，中亞聯大3D列印研究中心團隊以三維細胞積木結合三維膠原蛋白為基底，製作出的人工真皮具有天然皮膚物理性質，且細胞積木可分泌胞外基質及生長因子，提供肌膚組織修復的環境、加速皮膚重建。

這項研究成果經團法人國家生技醫療產業策進會肯定，且認定其對提升糖尿病、燒燙傷患者的照護品質有貢獻，獲頒國家新創獎。

(中時 )