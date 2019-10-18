竹山秀傳醫院與全球傷口治療龍頭AcelityTM ／ KCITM公司合作，成立中台灣第1家以治療傷口為主，搭配低能量遠紅外線治療的「整合性傷口照護中心」；竹秀院長謝輝龍表示，照護中心提供傷口護理服務，照顧民眾健康。

南投縣衛生局長吳美玲表示，縣府積極推動居家醫療服務，而竹山秀傳醫院整合性傷口照護中心，不僅服務長期臥床的病人，讓居家醫療服務品質更優化，也可照護其他常見的慢性傷口，紓緩醫院病床供需不足的困擾。

謝輝龍表示，成立整合性傷口照護中心，主要目的是服務在地居民，引進負壓治療、低能量遠紅外線治療，並集結各知名品牌的高階敷料，提供民眾適當的傷口護理，並建立正確選購傷口敷料的觀念。

謝輝龍表示，負壓治療在傷口康復的過程中，可減少傷口疼痛及換藥次數，讓復元的過程相對舒適並且可減少住院天數，改善以往長期住院照顧時，耗盡照顧者的心力，卻不一定有相對應治療成效的窘境。

(中時 )