嘉義市檜意森活村是大型日式建築聚落的觀光景點。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

國旅秋冬遊補助，嘉義巿推出姓名中有「嘉」或「義」的旅客，入住嘉義市指定飯店，加碼送優惠，還有各旅館飯店的各項利多，市長黃敏惠歡迎「嘉」、「義」人快來嘉義市搶好康。

市府觀新處表示，嘉義巿即日起至今年12月31日止，有62家旅館飯店配合國旅秋冬旅遊補助方案，其中有8家旅館飯店推出名字中有「嘉」或「義」的旅客入住，加碼送好康。

有嘉有義方案包括香緹時尚大飯店入住折200元；嘉宮大旅社贈送精美小禮物；冠閣大飯店推出身份證正反面任何欄位，出現「嘉」及「義」兩個字，享雙人880元入住；高橋飯店贈送精美小禮物；HOTEL HI送精美明信片一套；德爾芙快捷酒店送精美護手組；福泰桔子商旅（嘉義文化店）送輕奢華旅行2件組；嘉楠風華酒店送旅行小物一組。

觀光新聞處表示，交通部觀光局補助嘉義市第一階段2000萬元獎助金，嘉義市已破9成，2萬間房間已經使用1萬8000間，市府已向交通部觀光局申請第2階段補助2000萬，繼續搶攻秋冬遊商機，歡迎各地旅客來嘉遊宿。

(中時 )