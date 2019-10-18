民進黨主席卓榮泰18日赴桃園為爭取連任的立委鄭寶清站台。（蔡依珍攝）

卓榮泰18日赴桃園為爭取連任的立委鄭寶清站台。（蔡依珍攝）

民進黨主席卓榮泰18日赴桃園為爭取連任的立委鄭寶清站台。（蔡依珍攝）

民進黨主席卓榮泰18日赴桃園為爭取連任的立委鄭寶清站台，卓重砲批市長柯文哲講話不得體，任何一個醫生應該教大家珍重生命，不是教導傷害生命的方法，不是一個醫師該做的，何況是一個地方首長，呼籲大家珍重生命。

柯文哲指很多火災成因是自焚，他拜託自殺者要吃安眠藥、自焚要去河濱公園等言論。

卓榮泰致詞時砲轟，市長有3種，一種稱自殺要吃安眠藥不要自焚，反問醫師、市長可以說這種話嗎？還有一種是高雄市長韓國瑜，稱領導人沒做好就該一頭撞死，創造網路聲量，而市長文燦是第三種，雖然第一任小贏、第二任毫無懸念脫穎而出，從未說過失言的話，努力做很多正當的事。

桃園市要選出正當的市長，也要選出正當的議員跟委員去深刻問政，尤其立委鄭寶清用過去經驗監督政府，笑言自己現在都還在喝台鹽海洋深層水，鄭寶清雖然離開台鹽，但優異的傳統有留下來，只有他才能讓賣鹽的國營事業增加水、化妝品等產業做到賺錢。

卓榮泰說，選出企業經營的管理專家來監督中央，政府才會越來越強，強調提名70個立委，其中46個競選連任的衛冕者，鄭寶清是其中一員，呼籲守住這一席防守線，國會才能過半，推動政策才有支持。

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(中時 )