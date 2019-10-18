據香港東網18日報導，西班牙國王菲利浦六世和王后蕾提西亞，17日帶同兩名女兒前往探訪在奧維耶多（Oviedo）的大教堂。國王長女、女王儲萊昂諾爾和次女索菲亞公主罕見地在公眾面前露面，兩位金髮公主身穿簡潔優雅的裙裝，面帶笑容地接受群眾的祝福。

13歲的萊昂諾爾（Leonor）和12歲的索菲亞（Sofia）分別身穿多色條紋和亮橙裙子，現身在奧維耶多的天主教教堂。群眾搖動西班牙國旗，盼望一睹王室成員的風采。萊昂諾爾公主似乎有點害羞，不時望向父母尋求支持和撥弄頭髮，而妹妹索菲亞則頗為自如，向群眾展露燦爛笑容。

西班牙國王菲利浦六世與長公主萊昂諾爾（Leonor）互動。（路透）

奧維耶多的大教堂是西班牙最老的地標之一，由當時的國王在公元後781年建立。菲利浦六世和蕾提西亞其後在當地出席在阿斯圖里亞斯親王獎前夕舉行的音樂會活動，該項大獎頒授予在文學、科學等方面作出杰出貢獻的人。菲利浦六世一家亦在上周六出席紀念西班牙國慶的活動。

(中時電子報)