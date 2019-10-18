陳喬恩親自回應造謠網友。（圖／翻攝自娛樂小主微博）

陳喬恩最近上戀愛實境秀大吐苦水談媒體與社會大眾對女明星年齡的壓力，私底下網友仍對她的戀愛動態十分感興趣，最近有營銷號曬出她和小20歲男星吳磊熱情擁抱的照片，炒作兩人CP，意外引來陳喬恩本尊留言澄清只是將吳磊視為親近的弟弟，反批：「神經病的世界簡直了！切」。

陳喬恩2017年就曾被八卦微博亂爆「睡了一個炙手可熱的小鮮肉」，外界直指是吳磊，陳喬恩沒回應，僅在微博說：「歲月漫長，要心地善良。」有網友嗆她：「心地善良妳還去睡小鮮肉」，粉絲代為緩頰說：「這麼假的謠言大概只有智障才信」，陳喬恩則親自附和：「對啊～只有智障才信，回得好，哈哈哈哈。」

最近又有微博貼出陳喬恩緊抱吳磊動圖，說：「吳磊和陳喬恩高甜寵溺啊，你這對cp怎麼看？」引來陳喬恩親自回應：「啥鬼CP，這樣造謠合適嗎，好好的殺青宴，是當弟弟一樣的好孩子，卻成了妖魔鬼怪了，神經病的世界簡直了！ 切」，底下有網友批評造謠，該微博網友則強調：「沒造謠，只是說cp」，其他人則建議陳喬恩說：「姐姐直接告她」、「直接律師函伺候就完事了」、「我們直接舉報吧」。

(中時電子報)