Uber Eats黃姓外送人員13日發生車禍身亡，北市勞動局18日認定業者未依《職業安全衛生法》規應，在8小時內向勞動檢查機構通報，依《行政罰法》、《職安法》裁處30萬元罰鍰。

勞動局職安科長康水順表示，經訪談筆錄及取得文件，認定該罹災勞工與Uber Eats具雇傭關係，依法雇主應於8小時內通報，但至今未收到任何通報記錄。

他說，另本案外送員發生職災死亡後，外送食物因無法於特定時間內送達訂餐消費者，網路平台客服系統應有所回應及處理，但於事件發生後，Uber Eats對外送員車禍透過媒體對外說明，顯見Uber Eats知道事故發生卻未通報，屬故意違反法定義務。

康水順指出，經勞動局、勞檢處已於8月30日、9月9日邀請Uber Eats等多家平台業者開會時明確告適用、並應遵守職業安全衛生法規定，Uber Eats明知法令卻仍違法。

勞動局長賴香伶說，由於平台業者標榜食物外送快捷性，卻罔顧外送員行車安全，更以送達時間計算外送員工作獎金，致外送員為達平台業者規定，執行外送業務時高速行駛及穿梭於車陣，徒增行車事故風險。

她指出，勞動局已事先向業者宣導法令，考量Uber Eats違法行為嚴重影響公共秩序，受責難程度高，依行政罰法、職業安全衛生法裁處罰鍰30萬元。

(中時 )