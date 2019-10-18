美國總統川普向來只有消遣別人的份，不過去年底「被辭職」的前國防部長馬提斯，17日在一場晚宴演講時脫稿演出，自爆川普曾說他是「最名過其實的將領」。由於川普曾大罵批評他的演技派女星梅莉史翠普為「好萊塢最名過其實的女演員之一」，馬提斯搞笑說，自己就是將軍界的梅姨，引得台下鬨堂大笑。

馬提斯說，「我不只是個名過其實的將領而已，我可是最名過其實的將軍。被川普如此認定我深感榮幸，因為他也稱梅姨是個名過其實的女演員。」「我想，在川普心目中，軍中唯一不會名過其實的人，就是桑德斯上校。」台下又是一陣爆笑，因為桑德斯上校，就是大家熟悉的肯德基爺爺。

梅莉史翠普是在2017年1月的金球獎頒獎典禮中，大肆批評尚未入主白宮的川普，因而結下樑子，川普之後透過推特開炮大罵梅姨過譽。馬提斯去年12月，因抗議川普宣布把美軍撤出敘利亞的決定，因此下台。

(中時電子報)