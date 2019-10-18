台灣航空迷注意了，趕快將攝影工具準備好，明天一早前往松山機場迎接傳奇戰機。目前正在進行環球飛行，但行程一再延誤的第二次世界大戰英國皇家空軍傳奇「噴火式」戰機，原傳出確定在明天上午飛抵松山機場，並在21日飛往小港機場，但晚間又改行程，將延後一天至20日抵台，預計將有大批期待已久航空軍事迷前往朝聖。

原本這架戰機訂9月27、28日會飛抵臺北，但畢竟環球飛行耗損機件，因此延誤多時，今天終於確定台灣行程。

本次執行環球飛行的戰機，為英國皇家空軍原編號MJ-271，於1943年交機，並曾執行過51次作戰任務。(翻攝silverspitfire官網)

如果您對噴火式戰機有點陌生，但是卻看過電影《敦克爾克大行動》，被喻為近代電影經典空戰畫面，英國皇家空軍飛行員駕駛的噴火式戰機，掩護被困在海灘的數十萬英軍部隊。

即使當年德國勇有空中優式，但面對噴火式戰機，德軍始終無法突破英國空軍的固守，也讓噴火式戰機獲得「英國救星」稱號，不但讓其名列世界戰機傳奇機種，更被公認為歐洲最優秀的活塞式戰機。

根據「silverspitfire」官網公佈，這架噴火式戰鬥機從8月5日自英國西薩賽克斯郡古德伍德機場起飛，將以4個月時間，拜訪全球87個地區與國家，預計12月8日返抵英國。

而執行這次環球飛行任務的的機種，是英國皇家空軍原編號MJ-271的噴火式戰機，於1943年交機，並曾執行過51次作戰任務。

官網指出，該戰機不僅是航太工程、設計巔峰，也是全球自由象徵；為紀念為追求自由、反壓迫的飛行員之犧牲，對於參與此次任務的飛行人員來說，可說是挑戰飛行界的聖母峰。為了此次企畫，噴火式戰機過去24個月實施繁瑣拆解及修復工程，每個部件都以人工細拋光至閃閃生輝，為戰機帶來光彩奪目的銀色機身，明天讓民眾目睹煥然一新的「銀色火焰」風采。

(中時電子報)