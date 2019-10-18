內政部駁回訴願 爭議農舍仍要拆(內政部網站擷圖)

內政部表示，雲林縣政府今年7月間勘查認定國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬所有農舍違規增建，限期補辦建造執照；因逾期未補辦手續，雲林縣政府8月通知應予拆除。李佳芬向內政部提起訴願，並移轉所有權給陳女士承受訴願。內政部今天召開訴願審議會議決定，訴願駁回，違建仍要拆除。

內政部表示，本案訴願審議雲林縣政府現場勘查及測量，該農舍為3層樓建物，該建物正面、背面及左右側與使用執照竣工圖及竣工照片明顯不同，3層樓增建面積，合計約248平方公尺，且均未依建築法規申請建造執照，違建情事明確。

內政部指出，本案違章建築的認定，是農舍增建未依建築法規申請建造執照，即擅自建築，與訴願人所主張農地面積如何計算，是兩回事。

內政部表示，陳女士如不服訴願決定，得依訴願法第90條規定，於決定書送達後2個月內，向臺中高等行政法院提起行政訴訟。

(中時 )