蔡英文總統今到鎮南宮參拜，被支持者團團簇擁。（柯宗緯攝）

蔡英文總統今（18）日南下高雄，下午走訪前鎮魚港與魚會團體座談，允諾將向行政院長蘇貞昌「關說」，提高魚會團體的預算，並要啟動前鎮魚港翻新計畫。接著蔡轉往前鎮鎮南宮參拜，她向支持者大力催票，更強調2020選戰倒數中，但現在假消息、假訊息又回來了，要大家特別小心，一定要消滅假消息。

去年九合一大選，蔡政府不斷告訴國人假消息氾濫。今天在鎮南宮與支持者公開談話時再度提及，選舉剩下不到90天，大家要ㄍㄧㄥ著，這次一定要贏，她特別提醒去年選市長時，那時候很多假消息、謠言、假訊息流通，讓我們覺得怎麼一場選舉亂糟糟，對候選人、執政者有誤解。

蔡英文認為，現在假消息、假訊息又回來了，提醒支持者看到有怪怪的訊息不要轉傳，要特別當心，也可以去加她或行政院長蘇貞昌的LINE，當中有澄清訊息專區。

她說，選戰最後階段最重要的一件事，就是消滅假消息，要有信心打假消息，讓台灣民主有品質，人民的意志可以完全顯現在選舉上。

蔡英文參拜鎮南宮，現場約有200名支持者現身力挺，廟方特別準備包子及粽子祝福她連任順利。而在前鎮魚港座談會上，高雄區魚會也特別送上「旗開得勝」畫作，祝福蔡明年能勝選。

(中時 )