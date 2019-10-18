【圖集】白家綺鏟肉18公斤 甩大嬸味挺G奶伸腿夾老公 17:372019/10/18 中時 李承陽 、 羅永銘 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝） 白家綺最近剛回歸《台灣那麼旺》主持，但生完兒子「小斗宅」的她，恢復以往完美身材變成是最艱難的功課，她近日與老公吳東諺出席代言記者會，含淚分享從臨盆前的73公斤，努力剷肉18公斤瘦到55公斤的心路歷程。 白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝） 白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝） 白家綺鏟肉18公斤，，現身熱舞。（羅永銘攝） 白家綺鏟肉18公斤，，現身熱舞。（羅永銘攝） 白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝） 白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身代言記者會。(羅永銘攝) 白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身代言記者會。(羅永銘攝) 白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身代言記者會。(羅永銘攝) 吳東諺搞笑搬出白家綺產後人形看板。（羅永銘攝） 吳東諺搞笑搬出白家綺產後人形看板，使得她相當尷尬。（羅永銘攝） 白家綺鏟肉18公斤現身代言記者會。(羅永銘攝) 白家綺丟捧花給在場女性。(羅永銘攝) (中時 ) #白家綺 也許您會感興趣 推薦閱讀 白家綺「爆肥18kg」身材曝光！巨型車頭燈圓肚撐爆背心 11:542019/10/16 星光 白家綺剷肉18kg揪尪軋舞 04:102019/10/17 生活新聞 娛樂熱門新聞 廁所驚見絕版海報！林志玲褲子穿一半 袒胸大露八字奶 - 娛樂 葉元之節目一席話 竟讓黑韓名嘴想投韓了 - 娛樂 常被傳婚變 林心如上節目自洩「真實家庭狀態」 - 新聞 館長慘了！他預測2020公司會有嚴重問題 - 娛樂 林志玲完婚三谷幸喜大受打擊 炫耀姊姊桌曆有親簽 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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