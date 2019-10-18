白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝）

白家綺最近剛回歸《台灣那麼旺》主持，但生完兒子「小斗宅」的她，恢復以往完美身材變成是最艱難的功課，她近日與老公吳東諺出席代言記者會，含淚分享從臨盆前的73公斤，努力剷肉18公斤瘦到55公斤的心路歷程。

白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝）

白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝）

白家綺鏟肉18公斤，，現身熱舞。（羅永銘攝）

白家綺鏟肉18公斤，，現身熱舞。（羅永銘攝）

白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身熱舞。（羅永銘攝）

白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身代言記者會。(羅永銘攝)

白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身代言記者會。(羅永銘攝)

白家綺鏟肉18公斤，和老公吳東諺現身代言記者會。(羅永銘攝)

吳東諺搞笑搬出白家綺產後人形看板。（羅永銘攝）

吳東諺搞笑搬出白家綺產後人形看板，使得她相當尷尬。（羅永銘攝）

白家綺鏟肉18公斤現身代言記者會。(羅永銘攝)

白家綺丟捧花給在場女性。(羅永銘攝)

(中時 )