彩虹愛家生命教育協會表示，他們是利用晨光時間做生命教育非傳教。（摘自彩虹愛家協會臉書／甘嘉雯桃園傳真）

彩虹愛家生命教育協會表示，他們是利用晨光時間做生命教育非傳教。（摘自彩虹愛家協會臉書／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市議員幾乎全收到一份家長陳情函，指稱彩虹愛家生命教育協會進入校園傳教，有利用正課時間且教材未經審核，內容甚至有「汙辱媽媽沒化妝就是黃臉婆、老馬之實」等內容，協會澄清並無傳教情事，而教育局函請各校，課程倘涉及為特定政治團體或宗教信仰，應立即停止辦理。

劉茂群指出，除對沒化妝媽媽有所評論外，還有青春啟航課程，教導孩子婚前性行為是被蹂躪的鈔票、是罪惡的，「這樣的課程真的適合進入小學嗎？」

陳情家長說，生命教育的教師本內，每一章的開頭都是引用聖經作為引導，其中繪本還將聖經創世紀故事章節改編，傳遞學童伊甸園及亞當的宗教觀念；另還有妮妮的紅長褲，也有敘述因穿上不同的褲子遭罷凌等，缺乏解決及尊重個人差異等觀念。

蔡永芳議員說，過去有宗教團體進入校園教學生念經並不合適，而郭蔡美英議員則說，現在外配生下第二代的學生，除陸配外，多以東南亞為主，而他們可能會隨媽媽信仰回教，「會造成困擾」。

協會表示，他們多半利用早自習做生命教育、繪本說故事、如何認識自己、做好人際關係等，而若使用到正課時間，則會經過學校課發會審核教材，提出企畫案核准同意後才會進行。

協會指出，成員約有一半以上成員非基督徒，坊間有許多流言抹黑流傳，清者自清，而繪本內容則多半為個人主觀見解。

教育局表示，已函請各校全面重新檢視有關校外團體課程內容的適切性，若涉及為特定政治團體或宗教信仰宣傳、商業或其他具有歧視性相關議題，應立即停止辦理。

(中時 )