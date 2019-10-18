高齡85歲的陶藝家陳煥堂榮獲成就獎，他在陶瓷教育領域培育出眾多人才，更赴各國展開台灣陶藝外交，貢獻卓著。（許哲瑗攝）

實用獎首獎得主許旭倫的《衛戍》，作品結合金工與陶藝技法，將壺、盅合體為展翅高飛的鳥。（許哲瑗攝）

2019台灣陶藝獎18日在鶯歌陶瓷博物館舉辦頒獎典禮，本屆創作獎首獎由來自馬來西亞的台灣媳婦、陶藝家李思樺獲獎，其作品《琗璱集錦》展現細緻繁複、高超雕塑技巧，獲得評審青睞，成為歷年來第一位奪得首獎的新住民。

李思樺表示，她自幼對美術感興趣，高中前自學繪畫11年，19歲來台求學並主修藝術相關科系，得獎作品《琗璱集錦》創作靈感來自面對馬來西亞高犯罪率，以及1997年亞洲金融海嘯的黑暗氛圍時，大眾求助神靈信仰的場景，因此她融入宗教圖騰與多種動物組成「瑞獸」，呈現華麗的視覺饗宴外，更為觀眾帶來正面力量與祝福。

實用獎首獎則由藝術家許旭倫的《衛戍》獲得，他結合金工與陶藝技法，將壺、盅合體為展翅高飛的「鶯歌鳥」，立足在以巢為造形的茶倉中。許旭倫介紹，巢是孕育成長的空間，茶倉是滋養茶葉的容器，沏個好茶與人分享，產生的連結令人回味，創意十足且實用性高。

此外，本屆成就獎得主為高齡85歲的陶藝家陳煥堂，他在陶瓷教育領域培育出眾多人才，更赴各國展開台灣陶藝外交，各領域貢獻卓著。

文化局長蔡佳芬、陶博館館長吳秀慈今代表頒獎，蔡佳芬表示，台灣陶藝獎分為成就獎、創作獎、實用獎及新銳獎4類獎項，向陶藝前輩致敬，鼓舞青年陶藝創作，141組得獎作品將在陶博館展出至明年3月22日止，歡迎民眾前來共享陶藝盛宴。

(中時 )