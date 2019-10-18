宜蘭南方澳跨港大橋10月1日無預警斷裂，造成6名漁工死亡，事後爆出台灣港務公司轄下橋梁從未做定期檢測，交通部下令港務公司1個月內完成定期檢測。港務公司指出，17座待檢測橋樑中，已經完成16座，除台中港濱海橋須深入檢測封閉外，其它15座均無立即危險。

港務公司所轄港區橋梁共計20座，扣除已倒塌的南方澳大橋、與高速公路局共統維管的高雄港聯外高架橋、今年剛建成的高字塔聯絡道路高架橋，其餘17座橋樑檢測，已委託台南市結構工程技師公會分三組人員進行檢測。

港務公司行政副總經理王派峰表示，檢測團隊到現地進行目視檢測及量測設備輔助，判定橋梁有無劣化、異常及立即危險，預計11月2日前完成定期檢驗報告。目前檢測結果，花蓮港4座、安平港3座、基隆港1座、台北港2座、高雄港1座、台中港4座，共計15座橋沒有立即性危險；台中港濱海橋因有混泥土掉落，須深入檢查是否影響結構，暫時封閉。

王派峰說，團隊今日前往高雄港，檢查最後一座橋，今日已完成檢測，但還未得到檢測結果。

至於斷橋疏失，內部是否會追究相關人員的行政懲處，王派峰指出，董事長吳宗榮已經請辭下台，接下來會有第二波的檢討，不過當務之急是處理斷橋現場，讓漁民盡快恢復原本作業，並等檢調單位調查後，再做處置。

(中時 )