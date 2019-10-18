除雜草甚至還有枯木掉落痕躺在人行道上，阻擋整個去路。(翻攝臉書社團員林市大小事／吳建輝彰化傳真)

公所接獲民眾反映後已請清潔隊將現場整理完畢，還給市民友善的人行道路使用空間，日後會請崇實高工溝通釐清權責。(吳建輝攝)

近日不少民眾在臉書社團「員林市大小事」抱怨表示，彰化員林崇實高工外圍人行道雜草叢生，不僅雜草比人高，還有枯枝掉落將整個人行道覆蓋，除無法通行外還可能引蛇躲在裡面，市公所表示該人行道屬於學校範圍，應由崇實高工自行維護，但校方表示該人行道屬於公共設施，理當市公所負責。

崇實高工校長吳貽誠指出，多年前學校後方人行道，因道路設置規定將校地退縮築圍牆，由公所設置圍牆外的人行步道供民眾使用，校方認為人行道由公所設置屬公共設施，應由公所維護清潔，但公所根據廢棄物清理法第11條規定指，土地或建築與公共衛生有關者，由管理人或使用人清除，與土地或建築物相連接騎樓或人行道，由該土地或建築物所有人、管理人或使用人清除，該人行道屬於學校範圍，因此認定崇實高工需負責。

員林市清潔隊長黃吉城表示，市長非常重視市容，但類似的公共環境衛生問題層出不窮，像員林大道人行綠園道維護，重劃區內有許多私人空地雜草叢生，緊鄰路邊造成市民的觀感不佳，因此公所固定派員現勘調查責任歸屬，就員林大道旁私人空地雜草，目前就有超過3百件要求改善的公文，所幸大部分的地主或管理人都願意配合改善。

員林公所表示，接獲民眾反映後已請清潔隊將現場整理完畢，還給市民友善的人行道路使用空間，崇實高工也表示，日後會與市公所溝通釐清權責，如屬校方負責未來將聘請專人定期維護。

(中時 )