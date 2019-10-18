◎亂爆料官司連輸 周玉蔻今年賠慘了

周玉蔻經常在電視節目中爆料指控，但因許多內容未經查證也引來多起官司，今年最高法院陸續對她被告的民事官司判決，其中馬英九求償部分判決180萬元、郭台銘部分她要賠200萬元，加上「新台灣人文教基金會」要求澄清道歉，周女官司連輸慘賠。

◎韓國瑜台南大造勢 韓吳馬將同台

國民黨總統提名人韓國瑜19日晚間台南大造勢，晚會場地水萍塭公園已開始搭建舞台，國民黨台南市黨部主委謝龍介預告韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義3人將同台帶領6位立委參選人進場，營造大團結氣勢。

◎「要通路不要補助」 韓：制度面解決

「要通路、不要補助！」國民黨總統參選人韓國瑜18日到屏東高樹鄉，和鄉親舉辦「農業座談會」，鄉親們提出通路、農保、補助等問題，韓國瑜記錄後最後再一一回答。韓國瑜說，農民種的東西銷不出去不光是高樹的問題，農業縣和鄉鎮都會遇到，要從制度面著手。

◎謝忻復出曝心境 搭乃哥主持聚音

徐乃麟、謝忻主持中天亞洲台節目《聚音》，2人18日出席首錄記者會，謝忻自與阿翔爆出驚天一吻後，首度主持節目，她非常感謝徐乃麟並透露近況，目前經濟穩定不用依賴妹妹救濟，但房貸還有20年，工作得繼續加油。至於外傳她與師父胡瓜因新節目有心結，她笑稱，「瓜哥昨晚還特別傳訊息祝我開工大吉，還說要請我吃飯。」以簡單話語粉碎流言。

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(中時電子報)