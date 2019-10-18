蔡英文總統今天到高雄與魚會團體幹部座談，會後魚會送上「旗開得勝」畫作。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜力拚總統選舉，今天突然對外宣布將取消訪美行程，全心留在台灣拚選舉。對此，人在高雄的蔡英文總統下午被媒體問及此事看法，她笑回「喔」，接著快步搭車離去，未對此事多做回應。

蔡英文今天下午到高雄與魚會幹部座談，會後媒體詢問關於韓國瑜宣布取消二度訪美，蔡開心揮手示意，只回應「喔」一個字，有記者追問，是否聽到這一題笑得開心？她急忙解釋，「沒有啊，因為我看到你們（記者）啊」。

(中時 )