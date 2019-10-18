去年九合一選舉，落敗的國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，台北地院判丁敗訴，他不服提上訴，高院今再開準備庭，丁守中批評選委會對法律及選舉制度欠缺認識，心中無法無憲，才會產生「一邊投票一邊開票」的亂象。

由於選舉訴訟有審理期限，高院採密集開庭方式審理，今天丁守中與律師及選委會等先就法律及事實爭點進行討論，下周繼續開庭確認辯論爭點，再進入實質的審理與辯論程序。

台北市長選舉結果，柯文哲以3254票險勝丁守中，丁向法院聲請重 新計票後不僅未翻盤還輸更多，最後丁敗選票數擴大到3567票。丁另 以中選會、台北市選委會為被告，提出選舉無效訴訟。

但北院依據丁守中所提出的統計圖表，判定選舉當天沒有發生「棄姚保柯」效應，且投票截止前排隊就可投票沒有違法，扣除選務疏失的爭議票5 8張，仍未影響選舉結果，判他敗訴。丁守中提上訴。

(中時 )