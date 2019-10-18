金山財神廟宴請百名萬金石長者、弱勢圍爐共享平安餐。（張穎齊攝）

金山財神廟每年回饋弱當地弱勢族群，邀藝人陳隨意高歌與長者同樂。（許家寧攝）

金山財神廟慈善基金會理事長黎清美（左2）、金山財神廟主委郭義彥（左3）每年與辦敬老百叟宴。（許家寧攝）

新北市萬里區的金山財神廟，香火鼎盛，每年重陽節前後舉辦「敬老百叟宴」，廟方18日廣邀金山、萬里、石門地區300名長者及弱勢圍爐享用平安餐，這次更捐出價值百萬勘災車、救護車與火災警報器給消防局，盼提供偏區民眾最即時的幫助。

金山財神廟近年陸續設立「敬老行善團」及「白米行善團」，關懷政府或社福資源不易注意到的偏區，長期捐贈白米、暖被等民生物資給北海岸地區弱勢長者與貧苦家庭，除了每年重陽敬老禮金，更協助新北市30所中小學「圓夢獎學金」。

廟方今日舉辦敬老百叟宴，席開30桌邀請在地長者共餐慶重陽，有別於往年的敬老宴，今年邀請新北市立三芝國中戰鼓隊到場演出娛老，精神抖擻、震撼人心的鼓聲與華麗的隊形變換，讓長者看了開心鼓掌叫好，直呼好像去廟會「鬥鬧熱」。

金山財神廟日前捐贈嘉義市消防局各1輛防災情勘查車、救護車，昨日再捐贈20萬元協助新北市消防局採購住宅用火災警報器，以及價值100萬元物資給社團法人宜蘭縣智障者權益促進協會等6個社福團體，以實際行動回饋給地方。

金山財神廟執行主委郭義彥、金山財神廟慈善會理事長黎清美表示，期望未來能持續擴大敬老百叟宴的規模，期盼更多有能力、善心人士，也能伸出援手，一同投入慈善活動，幫助更多弱勢群體，實現慈善會成立初衷。

(中時 )