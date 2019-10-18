彰化芭樂脆又甜，可以外銷美國了，果農超開心。（吳敏菁攝）

彰化芭樂全台產量第一，縣府將配合輔導本縣芭樂農落實芭樂分級以及用藥檢疫相關管理，以符合芭樂輸美的規定。（吳敏菁攝）

芭樂叩關10年，美國把台灣從果實蠅疫區解禁，是全世界第二、亞洲第一，可外銷美國，彰化縣芭樂的產量是全台第一，果農開心栽植番石榴前景更看好了，希望不是「芭樂票」，不要像外銷加拿大，只是一、兩次訂單，以生產期預估，輸美最快將在明年4月成行。

彰化芭樂產量全台第一，主要產地為溪州鄉、社頭鄉、二水鄉等地區，栽植面積廣達1239餘公頃，去年收成量更高達3萬4723公噸，佔了將近台灣1／5產量，歷年來外銷到新加坡、香港、加拿大、大陸等國家，今年至6月外銷約150公噸。

今年芭樂淡季的價格一度慘跌，能外銷美國，果農很開心，但好消息傳來，正是芭樂旺季，秋、冬是芭樂最好吃的季節，產地價格每公斤約在22元以上，內需都不太夠了。

果農說，彰化芭樂脆又甜，含有豐富礦物質和膳食纖維，若外銷能穩定成長，種植面積可能再增加。消費者則希望未來優質芭樂的價格不要飆得太貴了。

農業處長邱奕志表示，過去外銷芭樂主要在4月分，國內價格比較低的時候，這次外銷輸美，要求很高，得通過重重的檢驗，開花後果實需在直徑小於4公分完成雙層套袋，連續17天冷藏在零度Ｃ以下，縣內彰化蔬果合作社等，冷藏設備不是問題，但以生產期來說，最快要到明年4月，輸美才得以成行。

彰化縣長王惠美表示，彰化芭樂外銷量持續遞增，縣府將配合輔導本縣芭樂農落實芭樂分級以及用藥檢疫相關管理，以符合芭樂輸美的規定，一起努力爭取外銷的機會，並以優良的品質，賣出更好價格，品質更升級，提高果農的收入。

(中時 )