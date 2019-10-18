這種罰單該向誰請款？日前有網友收到一張罰單，立刻PO上網詢問，神明被開沒繫安全帶怎麼辦？此則貼文讓鄉民笑瘋表示連神明都敢開，真是大不敬。但後來也有鄉民笑罵原PO超欠罰，不綁帶最後神明掉地上怎麼辦？最後乾脆建議原PO帶相對應金額的紙錢去繳費。

今日一位網友在PTT上貼文詢問，今日收到一張罰單？因為神明沒繫安全帶而被開單怎麼辦？立刻引發網友熱烈討論「這個警察大不敬，竟然敢向神明開罰單。」並建議原PO可以「燒相對應金額的紙錢去繳罰款」或者是「請神像託夢給開你單的警察，看能不能夠註銷罰單。」甚至還有網友表示，乾脆「去拜託神明，看今晚作夢有沒有明牌」

但有網友表示平常在副駕駛座放大箱子或是大型玩偶的時候都會綁安全帶，避免東西掉落，而原PO把神明放在副駕駛座上不綁安全帶，根本超欠罰阿！萬一緊急煞車後，神明掉地上怎麼辦？甚至還有網友戲說「因為你沒幫祂綁安全帶，祂會怕，所以才託夢叫警察開你單。」你就乖乖去繳錢吧！

(中時電子報)