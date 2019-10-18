學生進行電競VR體驗。(新北市教育局提供／吳亮賢新北傳真)

現場規劃60攤互動闖關、6場創作工作坊及各式遊戲體驗。(新北市教育局提供／吳亮賢新北傳真)

現場規劃60攤互動闖關、6場創作工作坊及各式遊戲體驗。(新北市教育局提供／吳亮賢新北傳真)

新北市教育局今(18)日起連續2天，在新莊體育館舉辦全國最大「海底行動•伊弗梅遜─資訊科技教育成果展」，邀請台大電機系葉丙成教授分享「以科技養成閱讀素養」，更規劃60攤互動闖關、6場創作工作坊及各式遊戲體驗，活動時間自上午10點至下午4點，歡迎親子一同玩科技。

教育局指出，今年是歷年來參與人數最多、攤位最豐富的成果展，共有樂高積木動起來「創作工作坊」6場次、行動學習學校「互動闖關」60攤、以及「Coding大堡礁」、「行動智慧教室」及「電競VR體驗」三大主題區，其中人氣超旺的電競座艙體驗、智慧教室線上學習、不插電程式課程、樂高機器人挑戰賽，都讓大小朋友玩得不亦樂乎。

新北市政府秘書長林祐賢表示，新北市非常重視資訊教育，尤其是每個學習階段的資訊素養養成，面對AI時代來臨，科技應用能力是孩子未來應具備的關鍵能力之一，也是適應未來社會的基本能力，除了要運用科技工具協助教師進行創新教學，也要培養學生善用科技工具解決生活問題。

今日活動開幕，教育局特別邀請台大電機系葉丙成教授開講「以科技養成閱讀素養」，透過教學應用實例，分享如何培養閱讀素養，成為有獨立思考能力的人，舞台區更定時舉辦「海底世界互動遊戲」，民眾可以現場領取限量版海龜造型QRcode鑰匙圈進行闖關，完成就能獲得精美小禮，還有機會抽中最新智慧型手機。

此外，新北市60所行動學習學校、程式教育重點學校及STEAM跨域輔導團，更運用最新科技設計超好玩資訊課，海山國小、秀朗國小及國光國小共同設計的「搶救海洋大戰」，讓學生利用平板操控機器人、小魚兒，宣導海洋維護與全球暖化議題，桃子腳國中小的「桃」出深海洋，運用Quizizz APP現場Live競賽作答，找出海洋生態高手。

教育局表示，新北市從 105年發布全國第一本程式教育專書、106年成立全國首座「程式教育體驗中心」及國中科技輔導團，107年成立10所程式教育示範學校、訂定「新北市國民中小學資訊科技教學綱要」及招聘國小資訊科專長教師等，期待讓資訊教育在新北有更豐碩的成果。

(中時 )