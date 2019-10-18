台大研究團隊研發「病毒崩」由蔓妮藝能公司取得技術轉移10餘年，沙威隆看準市場商機，取得實體店面總代理權利，日前雙方合作反目，蔓妮藝能公司總監王興嫻18日於台中召開記者會指控，對方向法院申請假扣押，但他們財務並無問題，表示將透過法律途徑對沙威隆提告背信、求償千萬元。

蔓妮藝能公司總監王興嫻認為，沙威隆負責的是代理實體通路，雙方合作是這樣，當彼此合約簽下去，表示大家認同這個協議，但是同時不能透過第3方賣同樣的東西，這是違反合約的精神。

王興嫻表示，病毒崩從來就沒有財務方面問題啊，病毒崩的廠商、來往銀行都一切都正常，甚至到現在有些廠商因假扣押這件事，導致有些貨款沒有收回來，可是公司從來沒有拖欠任何廠商半毛錢、甚至是1天，所以這是不實指控。

王興嫻指出，如果不是公司被提出假扣押，實際上，去年9月對方違約時，就可以提出違約賠償，但是一直沒有做這樣的事情，是因為心存善念，不願意主動去提這個告訴，但是不能接受一個非常離譜的理由被假扣押。

王興嫻說，將對沙威隆提出反擊，第一、針對已算得出來的違約金額，約1200萬違約的民事告訴，第二、由法院進行調查證據，沙威隆在合約期間販售自己品牌的消毒噴劑跟肥皂，第三、對負責人提出刑事違約背信的告訴。

(中時 )