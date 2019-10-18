全球華人價值內容平台《大師鏈》傳媒，今年4月上線以來，獲得全球華人高度肯定，未來將成立新加坡全球運營總部，並以在台灣經營成果與經驗，在北京運營團隊，服務包括大陸在內的全球華人，扮演兩岸和平與全球華人橋梁，進而在短程的未來，完成上海、東南亞等全球布局。此外，前國安局長楊國強、前軍情局長張戡平，配合經營團隊市場布局，將卸下總顧問與副董事長職務。

《大師鏈》專業經營團隊為促進兩岸和平與華人融合的智慧，延攬前國安局長楊國強擔任總顧問，前軍情局長張戡平擔任副董事長，把寶貴的經驗帶入民營企業，但因2人軍事背景，曾引起莫名的誤解。

配合《大師鏈》未來營運計畫及服務廣大華人市場的規畫，為避免全球進時受到無謂扭曲，2人將卸下總顧問與副董事長職務，加速《大師鏈》專業經營團隊布局大陸市場，早日實現全球運營藍圖，扮演兩岸和平與全球華人橋梁的角色與願景。

對於卸下職務回歸退休生活，楊國強與張戡平仍心繫《大師鏈》前景，尤其兩岸關係和平發展，期盼透過全球華人高度關注的媒體平台，藉由文化軸心的內容促成全體華人共榮互利，是具高度又正確的方向。

(中時 )