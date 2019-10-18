陸網友PO出她昔日在電影《傲嬌與偏見》狂野熱舞照質疑。(取自微博)

迪麗熱巴浪漫遊希臘。(取自《慢游全世界》官方微博)

27歲大陸女星迪麗熱巴擁有宛如混血兒般的天使臉孔與好身材，在演藝圈人氣火熱，然而她近日在節目中自爆27歲「第一次來酒吧」說詞引發大陸網友熱烈討論，因為被網友直接曬出證據打臉了。

迪麗熱巴近日為演出實境秀《慢游全世界》遠赴希臘出外景，還特地換上一身性感逼人的綠色吊帶裙，獨自造訪當地酒吧，接著她緩緩說出：「這才是第一次來酒吧，那也不是什麼壞的一些嘛，就是大家聊聊天或者見個朋友，所以我會想要以後多一些嘗試，多一些在生活上跟其他人一樣的東西。從二十歲到現在我大概有七年都是過著自己一個人的生活，就是不太願意有過多的社交，可能我的性格就是這樣，雖然在鏡頭裡是個特別活潑但其實私底下話也不是很多。」

不過迪麗熱巴這一席話就引來部分網友質疑，甚至有人PO出一張迪麗熱巴的奔放熱舞劇照打臉，質疑她在電視劇《麻辣變形計》與電影《傲嬌與偏見》都有酒吧戲份，怎可能27歲才第一次去酒吧？

但有人認為迪麗熱巴的意思應該是私底下第一次去酒吧，為工作去的不算，並不是說她純潔到對酒吧一無所知。

(中時電子報)