剛跟台北市完成冠名贊助的台北富邦勇士，18日下午突然宣布，上季效力達欣的2008年NBA選秀探花梅約(O.J. Mayo)，正式宣告新球季披上富邦勇士球衣，他將跟賈西亞、布拉成為富邦新球季的洋將3人組，目前僅差布拉還沒簽約。

富邦總教練許晉哲表示，原本他還很不滿意被梅約「放鳥」，因為梅約本來答應昨天(17日)凌晨搭機抵台，卻因故拖延到昨晚6點多才抵台報到，「反正他跟我說了一堆理由，但他卻因這樣錯過昨天拍團體照時間，只能另找時間再拍。」

「目前我比較擔心的是，梅約的體能狀況到底恢復到幾成？因為他自從今年7月底打完大陸NBL湖南勇勝的季後賽之後，就回到美國沒再比賽，」許晉哲說，「但他起碼願意跟我坦承自己很久沒有練球，這種誠實感讓我還比較放心。」

許晉哲也透露，會找梅約的主因，還是林書緯膝蓋二級撕裂傷，至少休兵6周趕不上新球季開幕戰，讓他只好改找1號位置洋將，「一開始本來我們找了布朗(Jabari Brown)，我有看過他在CBA的傑出表現，可惜他要等11月1日才能報到，只好改找梅約。」

曾在NBA待過8季的梅約，上季效力達欣場均22.6分拿下聯盟得分王，打完SBL第16季後，隨即前往湖南勇勝打球，場均更有29.3分，繼續展現強大進攻破壞力，他將跟富邦在11月16日於台北和平館的ABL新球季開幕戰一同亮相。

(中時電子報)