李玟（CoCo）下週將在澳門開唱，今特地來台24小時快閃喜願協會公益活動，她回憶過去曾和3位喜願兒互動，其中1位小粉絲彤彤令她印象深刻，李玟曾為她舉辦生日派對、邀請她全家到上海看演唱會，原約定今年6月來台北開唱要邀請她來看，但彤彤不敵病魔離世，李玟看到和彤彤的回顧影片，心痛地放聲大哭，彤彤母親今也特地到記者會感謝李玟，李玟和彤彤媽媽合唱彤彤最愛的歌曲〈真情人〉時，抱在一起畫面令人鼻酸。

李玟回顧和已故小粉絲彤彤過往影片，忍不住在台上淚崩。（喜願協會提供）

記者會上彤彤媽媽拿出彤彤生前寫的卡片，內容寫到「CoCo姊姊妳是我心中最棒的歌手，我愛妳，我知道妳的表演很多，但要注意身體喔。」讓李玟在台上按耐不住淚水，情緒湧上哭花臉。

小粉絲彤彤生前親手寫卡片致謝，李玟看到直接淚崩。（喜願協會提供）

短短記者會中數度落淚，李玟說「我也不想哭，哭很醜」，但說到得知彤彤離世時「真的很難過」，因為每次看彤彤治療越來越好，「我認為她會是個奇蹟」，得知噩耗時李玟正好在錄新歌〈You & I〉，過去鮮少錄音中斷的她，「那次我沒辦法，必須停止錄音，緩口氣」，現在聽到這首歌還是會很難過。

對於彤彤突然離世，是否有來不及對她說的話？李玟忍住眼淚娓娓道來：「現在想跟他說，you did great，她真的是非常勇敢的小戰士，這世界上有多少小朋友是沒有選擇的，他們是最無辜的，我們活這麼大，經歷很多精彩事情，他們或許沒機會，感謝基金會幫小朋友圓夢，是做一件很偉大的事，給他一個力量或許病情會好轉」。

李玟（CoCo）今快閃台灣出席喜願協會公益活動。（喜願協會提供）

她認為隨著年紀自己越來越感性，尤其看到這些孩子飽受病痛，自己也很痛苦「想要把他的痛苦都拿走」，過去她曾想學醫，想做癌症研究，後來成為歌手，曾跟媽媽抱怨自己為什麼不能做更多，李玟媽媽鼓勵她「醫生是身體治療，歌手是靈魂治療，也能幫助人」，這番話給她很大鼓勵。

李玟擔任喜願協會愛心大使，更主動拋磚引玉捐款獻愛心，資助200位病童圓夢，成為喜願協會第一位「圓夢英雄」，期盼社會一起散播愛，曾有自己的歌迷募資幫助喜願兒，她說「我覺得很好，感染到歌迷我覺得很開心」。

李玟今快閃喜願協會公益活動。（喜願協會提供）

10月26日即將在澳門開唱的她，老公也會到場欣賞，即將迎來結婚8週年，李玟說這幾年逢節日喜歡過得更簡單，像是吃個餛飩麵、和對方享受彼此時光，被問及若老公忘記結婚週年會如何？李玟笑說：「我不會讓他忘記，他知道我很在乎這些」。

今年6月李玟在台北小巨蛋展開「You & I」25週年世界巡迴演唱會首場，傳出明年將再來台開唱，且地點不止台北，外界猜測是高雄巨蛋，對此李玟說：「我也很希望有機會，目前努力申請場地中」，此外更語帶玄機說「到時衣服可能不一樣」。

(中時 )