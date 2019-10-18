台中市議會民進黨團18日譴責市府，包括足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場、台中一中地下停車場等重大工程「逢龍必反」，造成工程停頓延宕，嚴重影響市民權益；對此，市府駁斥，延宕一說子虛烏有，過去因規畫未盡周延，推動困難，新市府上任後立即調整、加速進行。

市議會連日來議程重頭戲，是聽取市府23個專案報告，了解市府重大政建設，但民進黨不滿台中市足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場、台中一中地下停車場等重大工程調整規畫案，炮轟市府漠視施政延續。

民進黨黨團總召李天生指出，台中市足球運動休閒園區，前市府已經規畫在北屯區文中小6用地興建，預算共7億5065萬元，教育部體育署同意補助4億4940萬元；市長盧秀燕上任後，變更改至南屯區文中小用地興建，面積也從6.9公頃縮小為4.7公頃。

他說明，由於不符原申請規定，體育署7月已函文註銷補助，市府一方面申復，另一方面卻提出新案，新案預算高達12億7372萬元，並未進行編列，同時用地尚未完成變更取得

，根本是在欺騙市民。

李天生質疑位在水湳經貿園區內的「智慧營運中心」，議會通過預算80億元興建，原本前市長胡志強花費3億元規畫興建「台灣塔」，但是並不可行，前市長林佳龍變更計畫改為「智慧營運中心」，花費1億元，盧秀燕上任後，卻將計畫叫停，有意改興建「台灣智慧塔」，造成工程停頓延宕，未來充滿變數。

此外，有關台中一中地下停車場，李天生說，市府爭取前瞻計畫核定新增16案停車場，其中台中一中地下停車場，預計2020年1月下旬完成細部設計後辦理主體工程招標作業，2020年上半年開工，2022年完成。

李天生指出，由於出現反對聲音，盧秀燕一度叫停，幸好在協調溝通後，總算圓滿解決，只是已經徵詢校方同意，並提報定案的工程計畫，卻發生變化，讓外界擔心日後盧團隊能否順利推動各項市政建設？

至於台中國際機場，李天生表示，行政院核定「台中國際機場2035年整體發展計畫」，交通部提出「清泉崗機場2040年整體規畫」，都遭到盧市府以「機場規模與建設不如其他國際機場」、「台中人無法等待」等語，就驟然喊停，事實上中央計畫補助大筆預算，新建航廈和專用民航跑道，把台中機場打造成中部的新門戶，相關規畫已陸續執行中，盧團隊應關心實際進度，勿倒果為因，惡意扭曲，妨礙台中進步發展。

市府強調，台中足球園區、智慧營運中心、台中國際機場、台中一中地下停車場等建設，過去因規劃未盡周延，推動困難，新市府上任後立即調整、加速進行，其中，足球園區新案已提報中央爭取補助，智慧營運中心重新定位為台灣智慧營運塔，預計後年開工，國際機場正向中央爭取縮短完工期程，而一中地下停車場因家長與學生對工程有異見，校方舉行說明會凝聚共識，各項政策絕無所謂延宕或停頓。

「絕非事實」，市府強調，足球園區原基地環境影響評估約須2年，預期將超過前瞻計畫執行期限，導致推動困難，新市府為加速時間，將基地遷至南屯文中小用地，已提報體育署，全力爭取中央補助。

智慧營運中心汲取胡志強、林佳龍的政策優點，重新定位為「台灣智慧營運塔」，打造最符合市民需求的建設，預算維持林前市長任內設定的76億元經費，以2021年開工、2025年底完工為目標。

市府指出，台中國際機場盼真正提升為國際等級，因此提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，目前已送內政部都市計畫委員會審議中，爭取中央從原定2035年完工

，縮短計畫期程。交通部日前宣布開發案延至2040年，但市府仍將全力爭取中央縮短完工期程。

針對台中一中地下停車場因家長與學生對工程有異見，校方已舉行說明會凝聚共識，市府除全力協助，派員了解協調情形，與校方一起解決問題，讓該案圓滿順利。

(中時 )