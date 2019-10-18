西雅圖極品咖啡3款4產品的檢測分析。(圖/食力提供)

愛喝咖啡成為國人新時尚，為搶這塊龐大黑金市場，各家品牌卯勁強攻。市占率不低的22年老品牌西雅圖極品咖啡卻驚傳100%阿拉比卡豆摻豆混充，驗出羅布斯塔豆重要成份。對此，西雅圖極品咖啡回應，先稱被質疑產品屬於阿拉比卡豆新品種，後又嚴正聲明澄清絕無摻豆，到底事情真相如何？不少消費者也急欲知道答案。

根據《食力》傳媒報導，他們追查國內咖啡豆市場供應鏈、抽驗國內12個品牌共22件樣品，發現22年台灣老品牌「西雅圖極品咖啡」（簡稱西雅圖）竟在標示「100%阿拉比卡豆」的產品中驗出羅布斯塔豆的重要顯著成分「16-O-甲基咖啡醇」（16-O-methylcafestol），因此推斷其產品並非真正的100%阿拉比卡咖啡豆！

報導內容指出，「西雅圖極品咖啡」抽驗3款共4項產品，分別是「西雅圖極品深焙-特調綜合（同款不同批號共2件）」、「西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP精緻義式焙煎綜合咖啡豆」，竟然全部都驗出摻混羅布斯塔豆，是本次抽驗中唯一被檢出的品牌，不僅已涉及標示不實，此舉也有意圖欺騙消費者之嫌！且「16-O-甲基咖啡醇」含量介於223～552ppm，相較於100%羅布斯塔豆產品介於600～1800ppm之間的含量，值得懷疑其摻混比例並不低！

《食力》10月14日向「西雅圖極品咖啡」總公司電詢此事，他們回應強調是使用100％阿拉比卡豆，後更於10月16日凌晨於官方粉絲團上發出聲明承認使用並非民眾認知的阿拉比卡豆，而是使用阿拉比卡與羅布斯塔接枝的混種豆「阿拉布斯塔（Arabusta）」。

中時記者17日也向西雅圖極品咖啡詢問此事，該公司發言人葉耀坤澄清，該產品為使用新品種的阿拉布斯塔豆，屬於阿拉比卡豆的一種，絕無摻混的問題，目前產品也準備送往法國檢驗，待結果出爐後會公布報告自清。

《食力》指出，飲用了羅布斯塔混充阿拉比卡的咖啡，並不會對身體造成任何健康危害，市售也有很多咖啡飲品和配方咖啡豆會基於成本或風味考量而運用這兩種咖啡豆來調配。但西雅圖以掛羊頭賣狗肉的方式，在標示100％阿拉比卡的包裝咖啡豆產品中可能摻入羅布斯塔豆、甚至是使用混種豆，已明顯違法！

(中時電子報)