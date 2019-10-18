興達國小「興海奇航」攤位，現場可控制潛水艇模型上浮下潛。（袁庭堯攝）

第38屆「中小學科學園遊會」18、19、25、26日共四天在國立科學工藝博物館登場。（袁庭堯攝）

高雄市第38屆「中小學科學園遊會」18日在國立科學工藝博物館登場，今年主題為「培養STEAM新素養，玩轉創意科學腦」，打造153 個物理、化學、生物、數學、生活與應用科技及地球科學等主題的科學遊戲，設計成緊張刺激的闖關模式，吸引全國各地科學玩家較勁。

本屆科展特地設計闖關模式，熱門攤位有「水晶寶寶玩科學」、「挑戰投籃機」、「馬戲團的”重”頭戲」、「魔數圈圈樂遊趣」以及最具實用價值的「蚊」之色變 、無毒防蚊DIY。

此外，園遊會特別設置「用科學創造2040年的高雄」主題館區，讓中小學生用科學的角度去思考自己未來青壯年時期的環境，想像2040年的高雄，創造出未來的景象，例如可以大口呼吸好空氣，跟口罩、PM2.5說掰掰的新科技，居住環境部分也有「2040高雄厝–打造科技屋」、「源源不絕-港都雄乾淨」、「2040港都新建築」等。8所自造教育及科技中心也在現場設攤，讓師生享受創意、自己動手做的樂趣。

第38屆「中小學科學園遊會」活動期間為18、19、25、26日共四天，參與者只要通過12個關卡即可參加摸彩活動，採線上登錄電腦抽獎，除了有精美獎品外，還有科工館熱情贊助的3D立體電影票300張。高雄市師生憑服務證、學生證或學校借書證免費入場，一般民眾於18日、25日兩天早上9至12點可免費入場，其餘時間以團體優待票50元入館參觀。

(中時 )