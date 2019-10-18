為因應未來人才需求變革，義守大學近兩年來積極跨域整合，除以「跨域創新、競逐全球」為辦學主軸，更跨域整合「醫學、智慧科技」領域，同時開設「健康醫學密碼」等課程具體落實，積極發展義大成為以醫學、智慧科技為核心的國際化綜合型大學。

義大校長陳振遠表示，義大具有全台唯四設有醫學院的綜合大學優勢，同時因應未來社會變局，大刀闊斧在課程設計上融合創新，新學期即開設校級通識「健康醫學密碼」核心課程，期能替學生奠定一輩子受用的健康知能。

義大「通識教育中心」主任蔡夙穎指出，「健康醫學密碼」內容涵蓋健康促進、健康診斷、疾病防治、輔助療法四大主軸，以及人體的奧妙、吃對好健康、基本救命術、心靈療癒、健康檢查、遠離現代文明病、遠離傳染病、聰明用藥、中醫養生、舒壓療法十大健康議題，並結合生活情境，凸顯健康核心價值，教導學生如何活得健康。

課程中同時邀請中華民國紅十字會分班授課，指導急救訓練與協助考照，且錄製上傳數位平台，提供線上重複學習，亦可分享親友，鼓勵義大生透過修課協助培養一輩子受用的觀念，落實助人助己的健康人生。

(中時 )